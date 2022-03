La región de St. Louis ya es casa para muchos latinos y más se están mudando aquí

Read this story in English.

La población general en la región de St. Louis apenas se movió en los últimos 10 años, pero ha habido un crecimiento robusto en las comunidades latinas.

Su población creció casi un 50% en la última década en la región sobre los 14 condados de St. Louis definida por la Oficina del Censo de los Estados Unidos , agregando alrededor de 35,000 personas sobrepasando 100,000 residentes.

Los latinos fueron uno de los únicos grupos que aumentó residentes de todas las partes de la región.

¿Hispano o Latino? "El censo de Estados Unidos agrupa a “hispanos o latinos” en sus conjuntos de datos, pero hay una diferencia en las etiquetas." Hispano se refiere a personas y culturas relacionadas con el idioma español. En este informe usaremos principalmente latino, un término general para las personas de origen latinoamericano en los Estados Unidos, pero no existe un acuerdo universal sobre el término correcto para agrupar a los estadounidenses de la diáspora latinoamericana. Otros prefieren "Latinx", una versión neutral de género de "Latino". Puede obtener más información sobre la historia de esos términos acuñados relativamente recientemente en Code Switch, un programa de NPR.

Los resultados del censo más reciente también siguen con la tendencia del 2000 a 2010, donde el porcentaje de latinos en la región aproximadamente se duplicó.

La mayor parte del crecimiento en los últimos 20 años se ha producido en los condados de Madison y St. Clair en Illinois, los condados de St. Charles y St. Louis en Missouri, y en la Ciudad de St. Louis, donde los residentes latinos ahora representan más del 5% de la población.

Hay una variedad de razones para el crecimiento de la población latina, pero muchas son prácticas.

“Un costo de vida bajo, increíbles oportunidades educativas, así como oportunidades profesionales,” dijo Gabriela Ramírez-Arellano, directora de emprendimiento de Cortex Innovation Community, al enumerar algunas de las razones más populares.

La comunidad “pequeña pero poderosa” está contribuyendo a una vitalidad creciente en el desarrollo económico de la región.

“La población hispana en el área metropolitana es mayoría profesional,” dijo Ramírez-Arellano. “La gente viene aquí por sus trabajos o porque vienen a una universidad y deciden quedarse y criar a su familia aquí.”

Empresarios latinos

Hay apoyo bueno para los latinos que buscan iniciar un negocio en la región de St. Louis, dijo Ramírez-Arellano.

Lusnail Rondon Haberberger aprovechó estos recursos después de mudarse al área desde Rochester, Nueva York en 2015. Comenzó la compañía Luzco Technologies en 2017 y ha tenido un éxito considerable al contratar con Ameren para ayudar a diseñar y mantener la red eléctrica local.

Rondon Haberberger tenía aspiraciones de comenzar su propio negocio, especialmente después de obtener una maestría en administración de negocios además de una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de California en Los Ángeles.

Dirigir su propia empresa era una forma de agregar flexibilidad en su trabajo y poder pasar más tiempo con sus hijos, ella dijo. Rondon Haberberger dijo que ella y su esposo decidieron que tenía más sentido mudarse a la ciudad en la que su esposo creció.

Ella admite que estaba asustada al moverse a St. Louis, pero después de casi seis años aquí, la nativa venezolana ha encontrado raíces en la comunidad.

“Caracas es un lugar donde nací y crecí, y es mi primer hogar,” dijo Rondon Haberberger. "St. Louis es mi segundo. El Arch ahora se ha convertido en un símbolo de hogar para mí.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Lusnail Haberberger, fundadora y presidenta de LuzCo Technologies, el Martes 2 de Noviembre de 2021, en su oficina en el vecindario Lindenwood Park de St. Louis.

Aunque fue un esfuerzo considerable de su parte, Rondon Haberberger encontró muchas personas y organizaciones listas para apoyarla cuando comenzó su empresa.

“Hay muchos recursos gratuitos para dueños de negocios, desde cómo hacer su plan de negocios, cómo hacer su contabilidad, mercadeo o incluso contratación,” dijo Rondon Harberberger. “¿Cuántas latinas conoces que sean ingenieras? ¿Que están incluso en una posición de C-Suite? ¿Qué son dueñas de negocios? El porcentaje es muy bajo.”

La Cámara de Comercio Hispana local y otras organizaciones han sido fundamentales para su éxito, dijo Rondon Haberberger, añadiendo que la organización es un recurso que recomendó varias personas que trabajan en su empresa.

De las 50 personas que emplea Luzco Technologies, 18 son inmigrantes de primera generación, 11 son latinos y 22 pertenecen a comunidades minoritarias, agregó Rondon Haberberger.

“Me siento como una pionera; Puedo tener un impacto,” ella dijo. “De hecho, puedo atraer a más latinos para que vengan aquí. Puede que no seamos Los Ángeles, puede que no seamos Miami, pero estamos creciendo.”

Deseo de una conexión

La mudanza a la región de St. Louis puede ser discordante para algunos latinos, especialmente si se están mudando de partes del país o del mundo con mucha más diversidad.

“Estaba familiarizado con el Medio Oeste, pero mudarme de Florida a aquí, eso ya iba a ser un choque cultural,” dijo Julio Suárez, el panameño que dirige asuntos comunitarios en Anheuser-Busch. "Aunque la diversidad de St. Louis está evolucionando y creciendo, francamente creo que ha sido una comunidad muy negra y blanca.”

Luego Suárez se mudó a St. Louis a mediados de 2014 y dijo que pasó mucho tiempo en el trabajo durante sus primeros años en la región. No había una gran población latina en Anheuser-Busch, pero él dijo que buscó esas conexiones cuando pudo.

“Me enteré de tres mujeres que se habían mudado de nuestra empresa Modelo en México a St. Louis,” dijo Suárez. “Había algo que ansiaba, ya fuera la comida, la música, conversaciones sobre otras partes del mundo. Es difícil poner mi pulso en eso aparte del hecho de que me faltaba algo.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Julio Suárez, director senior de asuntos comunitarios de Anheuser-Busch, el miércoles 3 de noviembre de 2021, en la oficina corporativa de la empresa en St. Louis.

Esa primera conexión eventualmente se convirtió en un almuerzo cada mes cuando Suárez descubrió rápidamente a más latinos tanto dentro como fuera del trabajo.

“Los busqué y terminé empezando un grupo de recursos para empleados latinos,” el dijo. "No solo en St. Louis, sino también [a través de la entera compañía] de Anheuser-Busch.”

Suárez habla sobre unidad en la comunidad latinoamericana Listen • 0:39

Suárez dijo que la comunidad y la cultura a la que pertenece es poderosa.

“Para mí, aprovechar el hecho de que hablo español e inglés, es un gran valor no solo para mí profesionalmente sino también para esta empresa,” él dijo. "Y no se trata solo de ser bilingüe, se trata de ser bicultural.”

Ese es uno de los aspectos de la región de St. Louis que Norma Vega aprecia más, especialmente para sus hijos.

“Yo pienso que es importante nosotros tratar que nuestros hijos no pierdan sus raíces. Por ejemplo, como el Día de Muertos, una tradición que tenemos nosotros los mexicanos, es inculcarte las a sus hijos,” ella dijo. “Pero no por eso quiere decir que el Thanksgiving, que es de Estados Unidos, no lo debían de vivir. Al contrario, [...] tienen que agarrar las dos culturas sin olvidar sus raíces.”

Vega se mudó a Fairmont City hace 18 años de Guanajuato, México y dijo que el pueblo hecho de inmigrantes apoya a su familia.

“Fairmont City sabe que hay muchos hispanos aquí y tienen formas de ayudarnos,” ella dijo. “Te hacen sentir como en casa. Te ven como parte de la comunidad.”

Pero eso no es algo nuevo para esta pequeña parte de la región de St. Louis, que ha sido mayoría latina durante décadas.

“Siempre hemos sido una comunidad para dar la bienvenida a los inmigrantes, ayudarlos a asimilarse,” dijo Mary Migalla, ex-maestra de estudios sociales en Fairmont City e historiadora extraoficial del pueblo.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Eric Schmidt, un reportero con St. Louis Public Radio, revisa el censo de 1920 que describe los cambios de población en Fairmont City, Illinois, el Lunes 8 de Noviembre de 2021, afuera de la biblioteca local de la aldea.

Mientras que el resto de la región de St. Louis está viendo un fuerte crecimiento entre los residentes latinos, Fairmont City vio la misma tendencia hace un siglo, dijo Migalla.

"Eso es exactamente lo que sucedió incluso en 1920,” ella dijo. “Entre el '20 y el '30 [la población latina] se duplicó.”

Hubo tanto crecimiento en Fairmont City que en 1940 se formó una sociedad mexicoamericana en la ciudad, dijo Migalla.

“No había programas sociales en esos días para ayudar a las personas que eran nuevas en Fairmont, nuevas en los Estados Unidos,” ella dijo. “Entonces este grupo de líderes mexicanos inició este programa.”

Luchas persistentes con el idioma

A pesar de vivir en los Estados Unidos durante casi dos décadas, Vega dijo que los inmigrantes, como ella, enfrentan dificultades para lograr el ‘sueño americano', especialmente debido a la cantidad de actividades del día a día en St. Louis que requieren ser proficientes en inglés.

"Puedes aprender, 'dame un número 1' y no te quedes con hambre, pero cuando se trata de preguntas médicas o legales, necesitas a alguien que te ayude,” dijo Vega recordando un tiempo en el que no podía conseguir medicamento para su hija debido a las barreras del idioma. "Es frustrante. Quieres empezar a llorar al ver a tu hija enferma y no puedes comprarle su medicina.”

Esto bien ha sido un problema persistente en la región, dijo Ramírez-Arellano añadiendo que la pandemia señaló que los gobiernos locales deben de compartir sus mensajes en otros idiomas.

Ramírez-Arellano cofundó STLJuntos para llenar el vacío de información sobre COVID-19 en español. “Definitivamente no podemos esperar para poner énfasis en este tipo de alcance,” ella dijo.

La barrera del idioma para los hispanohablantes probablemente explica a que menos latinos en la región respondieron al censo más reciente, ella agregó, lo que significa que el crecimiento ha sido aún más de lo que indican los números oficiales.

Ramírez-Arellano habla sobre los latinos y el Censo 2020 Listen • 0:33

“Definitivamente creo que hay un cuento de menos,” dijo Ramírez-Arellano. "Especialmente cuando se mira la cantidad de personas que fueron a los sitios de distribución de alimentos durante la pandemia.

Es algo que Vega también vio en su comunidad de aproximadamente 2,300 personas. Mucha gente simplemente no respondió, ella dijo.

“Hubo muchos rumores y desafortunadamente aquí, no habíamos tenido la oportunidad de que [el censo] se explicara realmente,” dijo Vega. “Para mucha gente, nos guiamos por los rumores. Cosas como, 'oh, si das tu información en el censo, inmigración va venir y te va llevar.’”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Norma Vega, de Fairmont City, y su hija Yoko, de 7 años, posan para un retrato el Lunes 8 de Noviembre de 2021, en las afueras del la biblioteca en Fairmont City.

Ramírez-Arellano lamenta cómo una baja respuesta latina al censo puede limitar los recursos para toda la región, como el financiamiento para escuelas, carreteras y bibliotecas, así como la representación latina en el gobierno.

Más apoyo es necesario

Hay otras acciones que los líderes cívicos pueden tomar para apoyar a la comunidad latina más allá que aumentando el acceso a información importante en español, dijo Ramírez-Arellano.

“La población es mucho más joven, por lo tanto, los esfuerzos de la fuerza laboral tal vez deban de cambiar,” ella dijo. "Estamos analizando cómo será la fuerza laboral en el futuro, pero ahora mismo estamos mirando a personas que ya son adultos o personas que están en la escuela secundaria.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Gabriela Ramírez-Arellano, cofundadora de STL Juntos, el Jueves 4 de Noviembre de 2021, frente al edificio del Centro de Tecnología Emergente en St. Louis.

La mayoría de la población latina en la región de St. Louis es menor de 29 años de edad, y los nacidos en los Estados Unidos tienden a ser más jóvenes. En todo el país, las edades más comunes para los residentes latinos son de 10 a 14 años.

Comparativamente, las edades más comunes para los estadounidenses blancos abarcan finales de los 50 y principios de los 60s. Y las edades más comunes para los afroamericanos son entre mediados y finales de los 20s.

El crecimiento de la comunidad latina seguirá reflejándose en la población profesional en 20 años, dijo Rondon Haberberger, y agregó que quiere que esos niños algún día dirijan empresas como la de ella.

“Quiero que esos niños [latinos] de 11 años sean los ingenieros que trabajen en mi sistema dentro de 20 a 30 años,” ella dijo.

Su camino hacia el éxito como latina ha sido a veces desafiante, Rondon Haberberger dijo que la comunidad y el apoyo en St. Louis la han ayudado en cada paso del camino.

“Para la comunidad latina, mi mensaje sería que es posible,” ella dijo. “Si tienes un sueño, hay formas de lograrlo. Y si no sabes cómo, pero tienes siquiera una idea, busca ayuda porque hay muchas personas que están dispuestas a ayudar.”

Brian Muñoz es fotógrafo y reportero en St. Louis Public Radio. Pueden seguir su trabajo aquí: @brianmmunoz