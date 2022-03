La pandemia lleva a escuelas en St. Louis a servir mejor a familias que hablan otros idiomas

Read in English.

En una reciente tarde de miércoles, más de 100 padres se conectaron a una reunión del distrito escolar de Ritenour para hacer preguntas y obtener respuestas completamente en español.

Las familias que atendieron deseaban información sobre conferencias de padres y maestros, sobre la jornada escolar de verano, sobre los dispositivos electrónicos entregados por el distrito, y sobre la matrícula para la guardería, entre otros. Consejeros de habla hispana, profesionales de tecnología, y otro personal del distrito respondieron a preguntas y también tradujeron las respuestas de los administradores.

Es un ejemplo de cómo algunos distritos escolares locales han aumentado recientemente la forma de llegar a las familias que hablan idiomas distintos al inglés.

Ritenour comenzó a organizar sus reuniones informativas en español durante la pandemia, y los funcionarios escolares dicen que es probable que continúen haciéndolo, incluso cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Los oficiales han fomentado nuevas conexiones con familias que no hablan inglés, dijo Martha Piñones, una consejera terapéutica bilingüe que ha estado ayudando a organizar las reuniones.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Gabriella Carrazco muestra textos traducidos automáticamente a través de la aplicación “Class Dojo."

"Muchas veces [las familias] no pueden participar de la manera que quieren o ser tan proactivas en la educación de sus hijos debido a la barrera del idioma,” dijo Piñones. "Así que es un gran espacio para que asistan y simplemente hagan cualquier pregunta a todo nuestro personal bilingüe sobre diferentes áreas o cualquier cosa que necesiten dentro de la comunidad.”

Cuando la pandemia envió a los estudiantes a casa, las comunicaciones desde las escuelas se volvieron esenciales, y los padres reportaron un mayor interés en recibir noticias escolares, según una nueva investigación por parte de Calvin University. Pero ese mismo estudio encontró una gran brecha en las necesidades de información dentro de familias de diferentes comunidades.

"Una cosa que los padres nos dijeron es que sienten que no están recibiendo suficiente información que les ayude a navegar sistemas y resolver problemas,” dijo Jesse Holcomb, profesor asistente de periodismo de Calvin University. "En algunos casos, descubrimos que la barrera del idioma era un gran problema en términos de que los padres no sentían que podían mantenerse al día con lo que estaba sucediendo en las escuelas.”

Las escuelas tienen la obligación legal de proporcionar información en un idioma que las familias puedan entender. A las escuelas se les exige proporcionar traducciones escritas o interpretaciones habladas y, si no lo hacen, las familias pueden presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que cuenta con un asistente para español disponible en este enlace .

Pero eso no significa que siempre sea fácil para las familias acceder a la información que necesitan cuando hay una barrera lingüística entre los padres y el distrito escolar.

Un esfuerzo regional

Otros distritos en la región de St. Louis también dicen que la pandemia llevó a un aumento en las comunicaciones en idiomas distintos al inglés.

El Distrito de Escuelas Públicas de St. Louis (SLPS por sus siglas en inglés) ha visto un aumento de más del 65% en el uso de servicios de acceso lingüístico. Alla González del Castillo supervisa el alcance del distrito a las familias que hablan idiomas distintos al inglés y dijo que el aprendizaje virtual aumentó el número de contactos con los padres y abrió una ventana para la comunicación.

"Antes de la pandemia, en su mayor parte, como distrito escolar, nuestros maestros estaban esperando que los padres vinieran a la escuela,” dijo González del Castillo, directora del Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas para Migrantes Bilingües del distrito. "Creo que esta experiencia de transición al aprendizaje virtual por un tiempo nos dio la oportunidad de experimentar la comunicación con los padres de estudiantes en el programa de aprendizaje de inglés (English Language Learner) de una manera diferente.”

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de St. Louis hablan más de 50 idiomas y representan a más de 60 países.

El distrito cuenta con un equipo de traductores e intérpretes dentro de su personal, quienes proporcionan servicios de acceso lingüístico en español, árabe, francés, somalí, swahili y vietnamita. Ese equipo puede cubrir el 70% de las necesidades lingüísticas del distrito. Para el resto, el distrito contrató a un proveedor externo para proporcionar traducciones e interpretaciones.

González del Castillo dijo que el distrito ha encontrado que las familias prefieren los servicios hablados, como las llamadas automáticas y las reuniones interpretadas, porque muchos de los idiomas que hablan las familias tienen una rica tradición oral, y traducir la comunicación escrita puede añadir una barrera adicional.

"Si bien estamos tratando de cerrar esta brecha de comunicación, tampoco queremos crear más brechas en torno al acceso a la tecnología o simplemente en torno a la alfabetización informática y el uso del correo electrónico para recibir ese mensaje," dijo González del Castillo.

Durante años antes de la pandemia, las Escuelas Públicas de St. Louis han estado organizando reuniones con los padres, como las que ocurren en el distrito de Ritenour, en varios idiomas. El distrito de St. Louis generalmente organiza cuatro reuniones por año y lleva a cabo las reuniones en los cinco idiomas principales del distrito.

Los distritos escolares de Collinsville y East St. Louis también organizan algunas reuniones para padres en español, y muchos más distritos dicen que tienen intérpretes disponibles para traducir las reuniones del distrito en tiempo real.

Otros distritos también dicen que aumentaron las comunicaciones traducidas debido a la pandemia. Las escuelas de Affton cambiaron su sistema de notificación masiva para ofrecer traducciones automáticas y el Distrito Escolar de Rockwood amplió su sistema para incluir más idiomas. El Distrito Escolar de St. Charles comenzó a traducir comunicaciones por primera vez después de los cierres de marzo de 2020 y el Distrito Escolar de Parkway aumentó su presupuesto para las traducciones de sus sitios web.

Durante la pandemia, East St. Louis trabajó con una organización local sin fines de lucro para proporcionar servicios bilingües de trabajo social, visitas domiciliarias y servicios de traducción, así como recursos como asistencia alimentaria, equipo de protección personal, y entrega de pañales.

El enfoque de Ritenour

Incluso antes de que COVID-19 enviará a los estudiantes a casa, el Distrito Escolar de Ritenour estaba haciendo un esfuerzo para llegar a las familias en español y otros idiomas. El distrito ha tenido un Centro Internacional de Bienvenida, traductores, y una aplicación llamada Class Dojo que traduce automáticamente los mensajes de los maestros para las familias.

Gabriela Carrazco es una madre de Ritenour que se mudó al distrito escolar desde Carolina del Norte hace unos 18 años porque su hermana y su familia viven en el área.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Gabriella Carrazco se sienta en su casa en Overland. Ella es una de las docenas de padres que asisten a las juntas bilingües del Distrito Escolar de Ritenour y ha abogado por el acceso a la información en español.

Ella dijo que se ha quedado viviendo allí porque realmente le gusta el distrito escolar y siempre ha podido comunicarse con las escuelas de sus hijos a través de los intérpretes del distrito. Carrazco también ha asistido a las reuniones del distrito en español.

"De verdad fue una gran ayuda, porque ahí uno se informa de muchas cosas que a veces tal vez uno se queda pensando, ‘¿y por qué esto?’ Entonces ahí tiene una oportunidad de preguntar,” dijo Carrazco.

Algunos de los servicios de traducción del distrito son proporcionados por Sindy Morales, quien pasa su tiempo trabajando con familias que hablan español para conectarlas con las escuelas y ayudarlas a acceder a servicios, como clínicas de vacunas.

"Creo que todo St. Louis tiene mi número,” dice Morales, entre risas. "Así que los fines de semana recibo llamadas telefónicas. Ya sabes, 'esto está pasando, ¿puedes ayudarme con esto? No quiero que mi hijo vaya a la escuela el lunes así’.”

Incluso recibe llamadas de padres en otros distritos escolares en el área de St. Louis que están luchando para hacer cosas como inscribir a sus hijos en la escuela. Ella trata de ayudar, pero a menudo no tiene tiempo fuera de su trabajo con las familias de Ritenour.

Es un trabajo ocupado y Morales dice que sigue adelante debido a su propia experiencia de que se burlaron de ella en la escuela antes de aprender inglés.

"Cuando veo familias, me rompe el corazón que no lo sepan,” dijo Morales. "Me gusta hacerlo y eso es lo que me mantiene en marcha.”

Salud mental

Morales dijo que, durante la pandemia, muchas familias le han estado pidiendo que les ayude a encontrar apoyo de salud mental.

El distrito recientemente contrató a Piñones, una consejera bilingüe que hace el tipo de trabajo que normalmente le tocaría hacer a una terapeuta fuera de un entorno escolar. Piñones trabaja en el Centro Internacional de Bienvenida del distrito, que atiende a familias que son nuevas en los Estados Unidos.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Martha Piñones, una consejera bilingüe en el Centro Internacional de Bienvenida en Hoech Middle School, posa para un retrato en la escuela en St. Ann el 2 de marzo.

Durante las reuniones, Piñones dijo que las familias han tenido muchas preguntas sobre cómo satisfacer las necesidades básicas: están buscando abrigos de invierno, necesitan información sobre los recursos de vivienda, o quieren saber qué recursos están disponibles para los niños. Piñones y sus colegas han trabajado para traducir recursos que se comparten con todo el distrito, como volantes sobre comida gratis o pañales.

Hay que apoyar a toda la familia para poder apoyar al estudiante, dijo Piñones.

"Especialmente cuando estamos pensando en la cultura, ¿verdad?,” dijo. "La cultura latina es muy colectivista y, ya sabes, es una comunidad. Y si solo estás tratando con el niño, estás negando por completo a toda una parte de esa persona.”

Debido a que Piñones es bilingüe, su trabajo puede ser más inmediato para las familias. Ella recuerda que ella y su familia tuvieron que esperar por intérpretes cuando era joven.

"Tener a alguien que sea culturalmente consciente, que pueda hablar su idioma y que también conozca los recursos para esta población en particular es enorme y hace que sea mucho más fácil poder ayudar a una familia y ayudarlos a sentirse apoyados en todo momento,” dijo Piñones. "Mientras que creo que al usar un intérprete existe esa idea de, ‘no estoy seguro de si hay una mala interpretación, no sé si están entendiendo correctamente’.”

Piñones dijo que continuará haciendo su trabajo para hacer que el sistema escolar sea equitativo para las familias de habla hispana, para asegurarse de que sepan que ellos importan.

Brian Muñoz contribuyó a este informe. La traducción fue hecha por Carlos Glynias Restrepo.

Si ha tenido problemas para acceder a los recursos escolares debido a una barrera del idioma, nos gustaría saber sobre usted. Envíe un correo electrónico a Kate Grumke a kgrumke@stlpr.org. Hablamos español.