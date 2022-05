Alejandro Santiago Ortega is a foreign attorney and community advocate.

Alejandro received his J.D. from Universidad Anáhuac in Oaxaca, Mexico. After graduating law school, Alejandro did a Master’s Degree in U.S. Law at California Western School of Law in San Diego, California. Alejandro has worked for non-profits and law firms in many areas including real state, immigration, mediation, and contracts.

He also volunteers for several organizations in the St. Louis region, looking to create meaningful change in the community. Alejandro is committed to improving the quality of life for all in the region.

Alejandro Santiago Ortega es abogado extranjero y defensor comunitario.

Alejandro recibió su J.D. de la Universidad Anáhuac en Oaxaca, México. Después de graduarse de la facultad de derecho, Alejandro hizo una maestría en derecho estadounidense en la Facultad de Derecho de California Western en San Diego, California.

Alejandro ha trabajado para organizaciones sin fines de lucro y bufetes de abogados en muchas áreas, incluyendo bienes raíces, inmigración, mediación y contratos.

Alejandro también es voluntario de varias organizaciones en la región de St. Louis, buscando crear un cambio significativo en la comunidad. Alejandro está comprometido con mejorar la calidad de vida para todos en la región