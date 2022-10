La comisión estatal que aboga por los hispanos de Missouri desapareció silenciosamente, incluso cuando la población continúa creciendo

Read in English

Los hispanos de Missouri solían tener defensores dentro del gobierno estatal gracias a la Comisión bipartidista de Asuntos Hispanos del Gobernador. La Comisión fue introducida en el 2003. Unos cuatro años después, básicamente desapareció.

Han pasado catorce años desde que el estado ha tenido una comisión funcional por el gobernador asignada para abordar los problemas que enfrentan los hispanos y latinos de Missouri. También desde entonces, esa población ha visto un aumento de más del cuarenta por ciento.



'Apenas aborda la superficie'

En el evento social Business After Hours organizado por la Cámara de Comercio Hispana de St. Louis, los asistentes conversaban, empleando su propia versión de spanglish y hablaban sobre sus hogares: Colombia, Cuba, México.

Luís Antonio Bañuelos Serrano se mudó a St. Louis hace un año desde la Ciudad de México. Abrió un negocio de contaduría y consultoría que brinda servicios en español.

"Conocer gente, venir aquí, etc. hablar, es algo muy emocionante", dijo Bañuelos Serrano. "Dado que las personas comienzan a saber qué beneficios, qué oportunidades pueden tener, y especialmente llegar a aprovechar [las oportunidades], ¿verdad?"

Bañuelos Serrano y otros asistentes dijeron que eventos como estos, que apoyan a las comunidades hispanas, son parte integral de su crecimiento profesional y personal. Asistentes como Gabriela Ramírez-Arellano. Ella es empresaria, directora ejecutiva del Centro de Tecnologías Emergentes y directora de emprendimiento en Cortex Innovation Community y defensora del acceso al idioma, quien dijo que se necesitan más esfuerzos estatales como estos.

"Al ciento por ciento tenemos que hacer más. Quiero decir, apenas estamos abordando la superficie de las necesidades", dijo.

Kassidy Arena / KBIA Bañuelos Serrano (centro izquierda, en rojo) hace fila para comprar empanadas en el evento Business After Hours el jueves 15 de septiembre. Dijo que el estado debería ofrecer eventos como estos para las comunidades hispanas y latinas. "Esa es una muy buena idea", dijo Bañuelos Serrano. "Porque, bueno, hemos hablado de que, dentro de la población hispana, en el estado de Missouri, es muy pequeño. Y en realidad, cuanto más sabes y más ves, eso también puede ayudarte."

Ramírez-Arellano sirvió en el Comité del gobernador Mike Parson, Show Me Strong, la cual, por orden executiva, ayudaba a la recuperación de propietarios de negocios después de la pandemia, especialmente a aquellos de comunidades no bien representadas.

"Para mí, era importante estar en esa mesa para abogar y comentar sobre las luchas que tenemos", dijo.

Esa orden ejecutiva mencionó algo llamado la Comisión Hispana de Negocios, Comercio y Cultura. Esta estuvo activa bajo el ex gobernador Matt Blunt. Anteriormente se conocía como la Comisión del Gobernador de Missouri sobre Asuntos Hispanos bajo el predecesor de Blunt, Bob Holden.

De acuerdo con un enlace no activo a su sitio web anterior, las responsabilidades de la Comisión incluyen "pero no se limitan a, recopilar y difundir información sobre asuntos relevantes para las necesidades económicas de las empresas hispanas; monitorear asuntos legislativos relacionados con la comunidad empresarial hispana; presentar recomendaciones sobre temas de desarrollo empresarial relevantes para los hispanos de Missouri y, cuando sea apropiado, recomendar iniciativas legislativas. La Comisión también ayudará a identificar y facilitar oportunidades de inversión extranjera y nacional para las empresas de origen hispano".

Todavía tenía un propósito similar al de la Comisión Holden, con un énfasis adicional en los negocios. Pero después de 2008, los documentos muestran que la Comisión dejó de reunirse.

Beatriz Calmet-Chinn, visiblemente decepcionada cuando escuchó la noticia, dijo: "¡Oh, Dios mío! ¿Ya no lo hacen? Así que eso simplemente se convirtió en nada."

Calmet-Chinn se había desempeñado como comisionada desde su hogar en Columbia. Actuar como comisionada de la Comisión del Gobernador sobre Asuntos Hispanos fue solo una de las formas en que abogó por las comunidades de habla hispana y latinas. Además de ser intérprete médica con MU Health, llenó un vacío de recursos al crear un directorio, El Puente, de empresas hispanas y latinas con la intención de conectarlas con las comunidades anglosajonas y viceversa.

Calmet-Chinn llamó a sus proyectos adicionales "salsa en el puré de papa", pero desafortunadamente, ella y su familia decidieron que necesitaba dar un paso atrás en su trabajo no remunerado y en el directorio y concentrarse en su trabajo de seguros.

Ese trabajo finalmente la trasladó a Texas, donde dijo que las comunidades hispanas están "más establecidas" que las de Missouri, lo que significa que no siente que tiene que abogar con la misma intensidad por las necesidades de la comunidad.

"Lástima que la comisión ya no esté junta", dijo. "Eso es realmente triste, en realidad. Porque necesitan una voz."

Kassidy Arena / Missouri Census Data Center/United States Census Bureau El número de habitantes de Missouri que se identifican como hispanos en el Censo de los Estados Unidos ha aumentado en los últimos diez años, con un cambio del 42.6 por ciento de 2010 a 2020.

La Comisión fue oficialmente reconocida por la oficina del gobernador, pero fue inicialmente creada por dos individuos: Carlos F. Orta y Ezequiel Amador. La última vez documentada que la Comisión se reunió fue en 2008. Técnicamente todavía existía después de eso, pero la actividad se detuvo en algún momento durante la transición a la administración del exgobernador Jay Nixon.

Algunos comisionados fueron asignados en 2008, pero no hubo reuniones documentadas o directivas de la oficina del Gobernador sobre cuáles serían las responsabilidades de la comisión. Seis años más tarde, en 2014, Nixon lo redujo a un comité. Ese expiró dentro del año.

Orta dijo que hay un comité posee menos influencia sobre asuntos gubernamentales que una comisión.

"Si no tienes voz, y el gobierno no sabe sobre esta población, se quedarán sin oportunidades. No porque a la gente no le importe, simplemente porque no lo saben", dijo.

Orta trabajó con Amador y el resto de la comisión para preparar informes anuales a lo largo de los años que estuvieron activos, que luego presentaron a los legisladores. Su objetivo era actuar como un vínculo directo con los legisladores y mostrar cómo los latinos estaban contribuyendo a la educación, la actividad económica, la atención médica y los negocios. En las reuniones públicas que organizaron, se invitó a los miembros del público a discutir lo que aún necesitaban en esas áreas.

Después de 2008

La ex comisionada Jeanette Prenger, quien reside en Kansas City, dijo en un correo electrónico que dejó de recibir cualquier comunicación relacionada con la comisión cuando Nixon asumió el cargo. Jorge Riopedre, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio Hispana de St. Louis durante ese tiempo, dijo en un correo electrónico que un representante estatal le pidió que estuviera en la comisión, pero no recibió respuesta de nada después de eso.

En su investigación preliminar, los creadores de la antigua comisión de Missouri encontraron que los estados que rodean a Missouri tienen comisiones hispanas/latinas bastante exitosas, entra ellas: Iowa, Nebraska, Kansas, e Illinois.

"Así que hay comisiones alrededor de Missouri, pero no en Missouri", dijo Orta.

Skyler Rossi / Missouri Business Alert La orden ejecutiva que creó la Comisión del Gobernador sobre Asuntos Hispanos dice: "El propósito de la Comisión de Asuntos Hispanos ('Comisión') será servir como un cuerpo asesor estatal para el Gobernador y la Asamblea General sobre temas de importancia para los ciudadanos hispanos de Missouri."

"No es como si estuviéramos creando algo nuevo. Esto es algo que la gente ha hecho durante mucho tiempo", agregó Amador.

Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Latinos de Iowa. Entre otras cosas, ayudaron a establecer una línea de ayuda estatal llamada La Línea de Ayuda, donde los hispanohablantes pueden obtener ayuda de recursos. Caleb Knutson ha sido su presidente durante más de dos años. El alentó a los residentes de Missouri a traer de vuelta una comisión designada por el gobernador.

"Las comisiones de poblaciones latinas en esos estados, ayuda a que tengan una voz. Te hace sentir que tienes un propósito. Ustedes son miembros contribuyentes de su comunidad", dijo.

Dijo que el hecho de que los latinos de Iowa tengan una comisión designada por el gobierno les da más poder.

"Si fuéramos solo un comité que se formó, como alguna organización sin fines de lucro, estaríamos por nuestra propia cuenta", explicó Knutson. "Pero cuando la gente escucha que somos nombrados por gobernadores, y recibimos una carta oficial y un correo electrónico con el sello, eso importa. A la gente le importa eso".

Tanto Amador como Orta dijeron que están dispuestos a ayudar a que se dé un paso adelante para comenzar una comisión nuevamente en Missouri. Amador está trabajando actualmente con líderes comunitarios con la esperanza de que se lleve a la reactivación de la comisión.

"Alguien tiene que conducirlo, ¿verdad? Alguien tiene que proponerlo. Así que fuimos Carlos [Orta] y yo a hacer la propuesta. Él era la parte del lobby, yo era el que hacia la investigacion", dijo Amador.

Amador, se había retirado de la Comisión durante la administración de Blunt para actuar como asesor únicamente cuando fuera necesario. Lo hizo para tomarse el tiempo de concentrarse en su familia y su carrera. Sus funciones y las de otros en la Comisión se apoyaban completamente en voluntarios. Explicó que realmente se trata de presionar a individuos en el gobierno para que la legislación vuelva a establecer la Comisión. Dijo que espera que hablar sobre la historia de la Comisión "provoque" que otros se animen a renovarla, especialmente porque ya hay una plantilla.

Kassidy Arena / For Iowa Public Radio The Iowa Commission of Latino Affairs poses for a photo on their annual "Latino Day on the Hill" event in Des Moines, Iowa Jan. 31, 2022. The Iowa Commission of Latino Affairs has planned five Latino Day on the Hill events. From left to right: Jose Ayala, Louis Moreno, Dalila Avila Sajadian, Himar Hernandez, Marlú Abarca, Caleb Knutson. (Commissioner Lorena Gingerich not pictured.)

Gabriela Ramírez-Arellano, residente de St. Louis y defensora del idioma español, dijo que lo está intentando.

Fue cofundadora de STL Juntos, un grupo de defensa basado en voluntarios que trabaja para proporcionar información a las comunidades de habla hispana y continúa amplificando a otros empresarios de habla hispana a través de su trabajo.

"Agradecería la oportunidad, no solo para mí, sino para quien puedo traer a la mesa", dijo. "Poder estar en la mesa, y proporcionar y compartir algunas de esas experiencias como desafíos o como mejores prácticas, ayuda al estado a reconocer y darse cuenta de que hay otras personas además de los angloparlantes a las que necesitan ayudar".

La oficina del gobernador Parson señaló que han nombrado a hispanos de Missouri para varias otras comisiones activas. Pero a partir de ahora, no ha habido ningún desarrollo importante para restablecer una comisión estatal designada para las comunidades hispanas y latinas de Missouri. El único indicio de la existencia de La Comisión se encuentra en enlaces a paginas web no activas y recuerdos pasados.

Esta historia fue producida a través de una colaboración de informes entre KBIA y Missouri Business Alert. Missouri Business Alert es una sala de redacción digital que cubre noticias de negocios en todo Missouri. Para conocer la historia de Missouri Business Alert, haga clic aquí.