Fanáticos del fútbol en St. Louis tienen un fuerte apoyo para la Copa Mundial en Qatar

Read this story in English.

No es secreto que los fanáticos del fútbol en St. Louis llenan el popular Amsterdam Tavern durante las primeras horas de la mañana para ver sus partidos favoritos: el día de hoy no es diferente y marca la más reciente celebración de la Copa Mundial en Qatar.

La Copa Mundial de este año es única en comparación con mundiales anteriores después de que el torneo se movió a noviembre y diciembre de este año, debido a las preocupaciones por el calor excesivo en Qatar durante el tiempo tradicional de mundial de junio y julio.

Los aficionados del Mundial en St. Louis están preparados para mañanas frías y horarios de partido inusuales para ver a su equipo tomar la cancha, incluso cuando hay diferencia de tiempo de 9 horas.

Frederik Houben, del barrio Lafayette Square, tiene puesta una camiseta de Alemania y agarra una cerveza helada de la marca Bitburger — una pilsner originaria de la ciudad alemana de Bitburg. Dijo que nunca dudó en despertarse antes del amanecer para ver el juego de Alemania vs Japón a las 7 de la mañana.

"La Copa Mundial es especial, así que tienes que celebrarla," dijo Houben, y agregó que tiene el día libre de su trabajo debido a las próximas vacaciones de Acción de Gracias pero un partido de Alemania no es uno para perderse. "Cuando el juego es a las 7 de la mañana, tienes que empezar bebiendo unas cervezas."

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Nathan Fortenberry, 34 años, de Arnold, es uno de las docenas de seguidores de Alemania en el área de St. Louis porrando al equipo durante la Copa Mundial el miércoles frente a Amsterdam Tavern en el sur de St. Louis.

Japón sorprendió al mundo en ese partido al derrotar a Alemania con un segundo gol en el minuto 83 de juego el miércoles por la mañana, terminando el juego 2 a 1. Esta es la segunda gran sorpresa del Mundial después de que Arabia Saudita venció a Argentina, 2-1, el lunes.

A pesar de la pasión por el Mundial, el torneo ha tenido su controversia y especialmente con el país del Medio Oriente de Qatar como anfitrión, en una apuesta ganadora que, según los oficiales de los United Stations, nació a través del soborno .

Además, el país también ha sido criticado por presuntas violaciones de derechos humanos y por prohibir la venta de cerveza en sus estadios solo unos días antes del inicio oficial. La prohibición causó confusión entre funcionarios de Budweiser , con base en St. Louis, con la cuenta oficial de Twitter de la marca publicando: "Bueno, esto es incómodo" en respuesta. El tweet fue eliminado más tarde.

Billy Holley, gerente general de Amsterdam Tavern, dijo que la gran asistencia en el bar para ver los partidos de la Copa Mundial cada cuatro años no es sorprendente, especialmente con dos jugadores nativos de St. Louis jugando en la selección de Estados Unidos: el delantero Josh Sargent y el central Tim Ream.

"Es muy, muy emocionante tener interés local en un equipo nacional [y] estar representado con dos jugadores del área," el dijo. "Simplemente le añade otra capa de emoción."

Sargent y Ream estudiaron en St. Dominic High School en O'Fallon, Missouri y ambos jugaron profesionalmente en Inglaterra . Ream más recientemente con Fulham F.C. en la Premier League y Sargent con el Norwich City de la EFL Championship League.

1 of 3 — 11232022_BM_CUP-03.JPG Decenas de fanáticos ven a Alemania enfrentarse a Japón el miércoles durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. Brian Munoz 2 of 3 — 11232022_BM_CUP-05.JPG Marc Manning, 43 años, de Tower Grove South, ve a Japón enfrentarse a Alemania el miércoles durante una fiesta de la Copa Mundial en Amsterdam Tavern. Brian Munoz 3 of 3 — 11232022_BM_CUP-04.JPG Frank Schmitz, de 63 años, de Ladue, y Claus Schlafly, tercero desde la izquierda, 55, de St. Louis, reaccionan junto a los fanáticos de Alemania después de que Japón anota un gol el miércoles durante la Copa Mundial en Amsterdam Tavern. Brian Munoz

Los fanáticos del fútbol en St. Louis continúan aprovechando el entusiasmo del partido inaugural de la semana pasada en CityPark , la casa del más nuevo equipo de la MLS — St. Louis City S.C. El estadio será también punto de encuentro para celebrar el mundial tanto en el bar del estadio Brew Pub como en su ULTRA Club .

Holley dijo que el torneo atraerá a personas que normalmente no siguen el día a día del fútbol. "Es una fiesta mundial que solo ocurre cada cuatro años," el dijo. "Verás gente que vendrá que normalmente no ves."

Los fanáticos del fútbol que quieran ver uno de los partidos del Mundial a las 4 a.m. con una copa de cerveza no tendrán suerte porque los bares en Missouri deben cerrar a la 1:30 a.m. , y en algunos casos a las 3 a.m. Además, no se les permite volver a vender alcohol hasta las 6 a.m.

Estados Unidos se enfrentará a Inglaterra a la 1 p.m. el viernes. Holley dijo que esperan que más de 1,000 personas estén en Amsterdam el día de ese partido y han obtenido un permiso para bloquear la calle Morganford en frente del bar.

"Si quieres entrar aquí y tener un lugar para sentarte, venir cuanto antes es mejor" el dijo. "No puedo enfatizarlo lo suficiente."